Суд в марте рассмотрит возможность УДО для Михаила Ефемова

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смерть водителя в ДТП, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии, сообщило 26 февраля РБК со ссылкой на пресс-службу Алексеевского районного суда Белгородской области. Адвокат актера Юрий Падалко подтвердил РБК эту информацию.

Как отметили в суде, ходатайство поступило 25 февраля. Заседание по его рассмотрению назначено на 10 утра 24 марта. Оно пройдет в Алексеевском районном суде, Ефремов будет участвовать в заседании по видеосвязи. Адвокат актера "рассчитывает на справедливое решение суда".

Администрация колонии удовлетворила ходатайство Ефремова об УДО в марте прошлого года, однако решение об условно-досрочном освобождении должен вынести суд.

Авария с участием актера произошла в июне 2020 года в Москве. Тогда Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, за рулем которого находился 57-летний Михаил Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице. Приговор актеру вынесли в сентябре 2020 года. Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима и обязали выплатить компенсацию в 800 тысяч рублей. В октябре того же года Городской суд Москвы уменьшил срок пребывания актера в колонии на полгода.

фото: ЗАКС.Ру