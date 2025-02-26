В Петербурге усилили защиту транспортных объектов от террористических угроз

Транспортные предприятия Петербурга усилили меры защиты объектов от угрозы совершения террористических актов, заявил 26 февраля губернатор Александр Беглов на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба города. Главной темой мероприятия стала профилактика террористических угроз во время СВО.

"Во исполнение установок председателя Национального антитеррористического комитета транспортными компаниями приняты дополнительные меры по усилению защиты объектов, повышению готовности персонала и охраны при угрозе террористического акта", — приводит пресс-служба Смольного слова Беглова.

В целом, по оценке губернатора, ситуацию в Петербурге можно назвать контролируемой и стабильной, но в то же время она усложняется. Ответственность за это Беглов возложил на украинские силовые структуры.

Также участники заседания обсудили вопросы противодействия терроризму и неонацизму среди молодежи. Из представленного Смольным отчета следует, что в городских образовательных учреждениях "ведется профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию радикальной идеологии". Также в соцсетях размещаются антитеррористические материалы, а в городских учреждениях проводятся выставки и концерты на ту же тематику.

Ранее в феврале появилась информация о предотвращении в России 23 терактов с начала 2025 года. По заявлениям директора ФСБ России Александра Бортникова, силовики пресекли террористическую деятельность 224 человек.

Фото: сайт Смольного