Поднять пошлины на импортные цветы в преддверии 8 марта предложили в Госдуме

В Госдуме предложили увеличить таможенную пошлину на импортные цветы до 3 евро за килограмм, а также снизить НДС до 10% для российских производителей перед 8 марта, сообщили в РИА "Новости" 27 февраля. Такое обращение направил депутат Дмитрий Гусев (СРЗП) министру сельского хозяйства Оксане Лут.

По мнению Гусева, такая мера позволит поддержать отечественных производителей в отрасли цветоводства, которая зависит от зарубежных поставок. При этом депутат отметил, что среди с целью поддержки российского цветоводства уже были подняты пошлины на ввоз срезанных цветов из-за границы, а также ликвидирован серый импорт.

"Предлагается увеличить минимальный пошлинный порог до 3 евро за кг при таможенной пошлине 20%. Представляется, что данная мера значительно не повлияет на конечную стоимость товара, но сократит число поставок ввозимых цветов", - цитирует обращение Гусева РИА "Новости".

Как отмечается в документе, 70-80% цветов ввозятся из-за рубежа. Наибольшая доля приходится на недружественные Нидерланды – около половины поставок осуществляются оттуда. Примечательно, что семена тюльпанов, наиболее популярных цветов на 8 марта, практически все являются импортными.

"Цветы — это не только красота, но и важная часть экономики. Поэтому мы должны дать шанс российским производителям. Подтолкнуть их к развитию. Поддержать. Чтобы в будущем наши любимые женщины могли наслаждаться не только красивыми, но и отечественными цветами", - прокомментировал РИА "Новости" свою инициативу Гусев.

Вопрос иностранного происхождения букетов на 8 марта уже затрагивался в Госдуме. В прошлом году депутат от Петербурга Олег Нилов возмутился, что Нидерланды обогащаются за счет продажи в России цветов к празднику.

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