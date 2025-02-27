За пост детского омбудсмена поборются Митянина и психолог Белоусов

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский сообщил в своем Telegram-канале о завершении приема документов на должность уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. За пост поборются нынешний детский омбудсмен Анна Митянина и психолог Ярослав Белоусов.

Митянина занимает должность уполномоченного по правам ребенка в Петербурге с февраля 2020 года. До этого она с 2017 года занимала пост вице-губернатора Петербурга по соцполитике. По образованию Митянина юрист, окончила юрфак СПбГУ в 1994 году. С 1998 года работала в Смольном.

"Её хорошо знают в нашем городе. Дипломированный юрист, уже более 35 лет трудится в системе публичной власти Петербурга, прошла большой путь от юрисконсульта до вице-губернатора", - прокомментировал кандидатуру Митяниной Бельский.

Второй кандидат, Ярослав Белоусов, на данный момент возглавляет сектор правовой и психологической помощи детям аппарата детского омбудсмена Петербурга, то есть является подчиненным Митяниной. Имеет психологическое образование, по словам Бельского, работает с детьми с 2021 года. До перехода в аппарат уполномоченного по права ребенка трудился в центре социальной помощи семье и детям Кировского района.

Документы кандидатов направлены на согласование федеральному омбудсмену. Сначала их кандидатуры рассмотрят на заседании комиссии по вопросам правопорядка и законности ЗакСа 3 марта, затем решение вопроса будет принято на заседании петербургского парламента в ходе тайного голосования.

Должность детского омбудсмена была утверждена в Петербурге в 2009 году. Первым уполномоченным была избрана Светлана Агапитова, в 2015 году ее переизбрали на второй срок. После окончания полномочий Агапитовой в 2020 году на пост детского омбудсмена избрали Митянину. Сама Агапитова в 2021 году стала уполномоченным по правам человека в Петербурге.

О планах Митяниной переизбраться на второй срок на должность детского омбудсмена стало известно в середине февраля этого года.

фото: ЗАКС.Ру