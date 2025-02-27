Смольный закупил российские автобусы для школьников на 70 млн рублей

О приобретении правительством Петербурга 16 школьных автобусов сообщила 27 февраля пресс-служба комитета имущественных отношений. Всего на автобусы Смольный потратил почти 70,25 млн рублей.

Для перевозки детей были закуплены 16 автобусов автомобильных заводов ГАЗ, ПАЗ, КАВЗ. В публикации также отмечается, что комитет издал распоряжение, по которому автобусы закреплены за школами города, находящимися в ведомстве комитета по образованию и администраций районов Петербурга.

"Эти новые автобусы помогут обеспечить безопасную и комфортную перевозку наших школьников. Вместе мы делаем наш город еще лучше и заботимся о будущем наших детей", - прокомментировали закупку в публикации комитета.

Напомним, что 18 февраля прокуратура Центрального района сообщила о снятии с маршрута 10 автобусов для устранения неисправностей, выявленных в ходе проверки пассажирского транспорта. По итогам проверки ведомство внесло представления в адрес двух перевозчиков.

фото: пресс-служба комитета имущественных отношений Петербурга