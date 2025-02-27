Набиуллина высказалась о самозапретах на кредиты и перспективах цифрового рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о большом спросе на самозапреты на кредиты, планах устранить схемы в льготной ипотеке и переносе внедрения цифрового рубля на ежегодной встрече с руководством Центробанка РФ 27 февраля, сообщило ТАСС.

По словам Набиуллиной, Банк России предполагает, что на самозапреты на кредиты будет большой спрос со стороны населения из-за опасения мошенничества. Этот законопроект был принят Госдумой 20 февраля. Механизм, рассчитанный на защиту населения от мошенничества, начнет работать с 1 марта 2025 года. Глава Банка России пообещала, что в ведомстве будут "внимательно следить за тем, как этот сервис работает".

Самозапреты позволяет гражданам ограничивать себе возможность получения потребительских кредитов и займов в банках и в микрофинансовых организациях. Они не будут распространяться на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки. В рамках механизма человеку, установившему себе запрет на выдачу кредитов, нужно будет прождать два дня после подачи заявления на снятие запрет, прежде чем получить кредит. По мнению авторов закона, данный период позволит заемщикам обдумать свои действия в случае, если их к этому принудили мошенники.

Набиуллина также подняла вопрос устранения возможности "прикручивать схемы" в льготной ипотеке, позволяющие завышать цены на жилье и приводить к росту платежей. По мнению Набиуллиной, схемы с льготным кредитованием дискредитируют инструмент господдержки.

"Мы предложим Минфину давать госсподдержку только на стандартную ипотеку, и при рефинансировании принимать только секьюритизированные стандартные проекты", - рассказала она.

Обсудили на встрече и внедрение цифрового рубля. Центробанк перенес начало процесса на более поздний срок, конкретная дата пока неизвестна, заявила Набиуллина. До этого планировалось, что введение цифрового рубля начнется с лета этого года.

"Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов", - прокомментировала перенос сроков глава Банка России.

Напомним, что в январе 2025 года президент Владимир Путин поручил разработать семейный инструмент сбережений с налоговыми льготами. Правительство вместе с Банком России должны июля 2025 года определить параметры этого инструмента и предусмотреть налоговый вычет по НДФЛ до миллиона рублей в год на вложенные средства.

фото: ЗАКС.Ру