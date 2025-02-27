Муниципальные советы по защите традиционных ценностей создадут в Ленобласти

В муниципальных образованиях Ленинградской области учредят советы по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как отметили в публикации, сохранением традиционных ценностей в области уже занимаются 11 органов исполнительной власти региона, Общественная палата, религиозные организации и региональный совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, однако подобные ведомства отсутствовали на муниципальном уровне уровне.

"Мы исполняем указ Президента и защищаем традиционные ценности в области образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, международного сотрудничества", — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на заседании.

В конце января Дрозденко подписал распоряжение о создании регионального совета по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, он же стал его председателем.

фото: ЗАКС.Ру