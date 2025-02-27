Владимир Мединский стал председателем Союза писателей России

Союз писателей России выбрал нового председателя. Им стал помощник президента и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, об этом 27 февраля пишет РБК.

Процедура смены руководства началась с того, что предыдущий глава Союза, редактор журнала "Советский воин" Николай Иванов, официально сложил свои полномочия. Перед этим делегаты съезда внесли изменения в устав организации. В Союзе появится дирекция по хозяйственной деятельности, а за творческую работу теперь будет отвечать секретариат. Иванов пояснил, что такая структура существовала в СССР, и Союз решил вернуться к этому опыту. Также планируется создать попечительский совет.

После утверждения изменений Иванов предложил кандидатуру Владимира Мединского. В своём выступлении Мединский подчеркнул, что не рассматривал эту должность как привилегию, а, скорее, как тяжёлую работу и ответственность.

Напомним, что о том, что Владимир Мединский может возглавить Союз писателей России, стало известно в начале февраля. Прошлый глава Союза Николай Иванов занимал свой пост с 2018 года.

Фото: ЗАКС.Ру