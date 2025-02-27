Комплекс ОАО "Метрострой" в Коломягах продан за 735 млн рублей

Российский аукционный дом 27 января подвёл итоги торгов, на которых был выставлен производственно-складской комплекс ОАО "Метрострой" в Коломягах. Лот был продан с превышением начальной цены уже на первом этапе аукциона.

Объект приобрела компания "НПО Ареопаг", которая заплатила за комплекс 735 млн рублей, хотя стартовая цена составляла 729 млн. В состав лота вошли два земельных участка общей площадью 3,1 гектара и восемь зданий, общая площадь которых составляет 9,1 тысячи квадратных метров.

ООО "НПО Ареопаг" – петербургский завод, специализирующийся на производстве дозировочной техники. Компания зарегистрирована на улице Оптиков.

Напомним, что на торги здание обанкротившегося "Метростроя" в Коломягах выставили еще в 2023 году. Тогда вместе с ним на продажу был выставлен объект на Витебском проспекте.

Фото: РАД