Сотрудниками комтранса Петербурга изъяты более 20 авто нелегальных таксистов

В январе и феврале 2025 года в Петербурге комитет по транспорту изъял более 20 автомобилей, осуществляющих перевозку пассажиров без разрешения, об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Все транспортные средства были помещены на специализированные стоянки. В комитете напомнили гражданам о возможных рисках при использовании нелегальных такси.

На этой неделе, в рамках проверок Межведомственной транспортной комиссии, было проверено более 30 такси в Невском районе и районе аэропорта Пулково. В результате выявлено два нарушения, по которым составлены протоколы об административных правонарушениях. Автомобили нарушителей также были изъяты и отправлены на специализированные стоянки.

Напомним, что в конце января депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили упростить порядок выдачи разрешений водителям такси. Причиной для изменений депутаты называют положения федерального закона, мешающего физлицам получать разрешение на работу не по месту жительства.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга