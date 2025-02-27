Фигуранта дела о разбое в Пулково экстрадировали из США через Египет

Обвиняемого в разбойном нападении в аэропорту Пулково, разыскиваемого по линии Интерпола, передали российским правоохранителям в Египте после экстрадиции из США, об этом 27 февраля в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в 2014 году задержанный вместе с сообщниками, переодетыми в форму правоохранителей, напал на троих граждан в аэропорту Пулково и похитил имущество на 1,5 млн долларов. Уголовное дело возбудили по статье о разбое (ч.4 ст.162 УК РФ), расследованием занималось ГСУ СК по Петербургу.

Фигурант скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. После задержания в США его этапировали в Египет, откуда передали российской стороне. В ближайшее время обвиняемого доставят в Москву.

Напомним, что в середине февраля в Россию вернулся задержанный в США россиянин Александр Винник. В Штатах его обвиняли в отмывании денег и незаконной организации работы криптобиржи. Ему грозило аж 200 лет тюремного заключения.

Фото: ЗАКС.Ру