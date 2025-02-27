Членов избиркомов Фрунзенского района наградили за работу на выборах в 2024 году

В администрации Фрунзенского района Петербурга состоялось награждение членов территориальных избирательных комиссий, обеспечивавших проведение выборов в 2024 году, об этом 27 февраля в своем Telegram-канале сообщил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь ("Единая Россия").

Парламентарий вручил благодарность от председателя петербургского ЗакСа Николаю Цветкову, возглавляющему ТИК №60. Рябоконь поблагодарил всех причастных к выборному процессу.

"Организация выборов – непростой процесс. Благодарю всех причастных к этой работе за их подготовку и проведение на территории Фрунзенского района", – написал депутат.

Также Андрей Рябоконь напомнил, что в 2026 году в Петербурге пройдут выборы депутатов Государственной думы и городского парламента.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Денис Четырбок ("Единая Россия") заявил, что не собирается баллотироваться в Государственную думу в 2026 году.

Фото: Telegram-канал Андрея Рябоконя