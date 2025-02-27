На Троицком мосту демонтировали 600 метров изношенных трамвайных рельсов

На Троицком мосту в Петербурге дорожники демонтировали более 1,4 тысяч квадратных метров старого покрытия и сняли 600 метров изношенных рельсов на трамвайных путях, об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Сейчас идет разборка бетонного покрытия, а также начало демонтажа защитного армированного слоя.

В связи с ремонтом ограничено движение на мосту. С 27 февраля по 10 июня проезд от Дворцовой набережной до Петровской набережной закрыт. Также закрыт поворот с Миллионной улицы на Суворовскую. Однако для пешеходов схема движения осталась без изменений.

Напомним, что ремонт Троицкого моста начался 21 февраля, а полностью завершить работы планируют в середине осени 2025 года. Тогда предупреждали, что маршрут трамвая №3 изменится, и он будет ходить по Литейному мосту и через Лесной проспект.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»