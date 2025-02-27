Смольный утвердил повышение цен на питание в школах с сентября 2025 года

Петербургские власти собираются увеличить стоимость питания в школах города с 1 сентября 2025 года. Соответствующий проект постановления был опубликован 27 февраля в разделе антикоррупционной экспертизы на официальном сайте.

Так, завтрак для 1–4-х классов поднимется с 104,4 до 114,5 рубля, а обед – с 156,5 до 171,8 рубля. Для других школьников цены будут следующими: завтрак– 134,6 рубля (было 122,7), обед – 201,8 рубля (было 184,1), комплексный обед – 336,4 рубля (было 306,8).

В кадетских классах предусмотрены свои расценки. Для учеников 5–8-х классов завтрак будет стоить 176 рублей, обед – 264,1 рубля, комплексный обед – 440,1 рубля, а для старшеклассников 9–11-х классов – соответственно 97,8, 296,7 и 494,4 рубля.

Напомним, что в комитете имущественных отношений Петербурга рассказали, что петербургские власти приобрели 16 школьных автобусов за 70 млн рублей. Для перевозки детей были закуплены машины автомобильных заводов ГАЗ, ПАЗ, КАВЗ.

Фото: ЗАКС.Ру