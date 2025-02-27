Москаленко считает, что к высокой ключевой ставке надо привыкать

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" 27 февраля рассказал зрителям природу высокой ключевой ставки в России. С октября 2024 года Центральный банк сохраняет этот показатель на рекордном уровне в 21%. Как объяснил Москаленко, так регулятор пытается предупредить рост инфляции, возникший на фоне увеличения размера зарплат у россиян и масштабных расходов государства.

- У нас большие деньги есть у населения, большие масштабные государственные расходы осуществляются в последние несколько лет. Если сделать достаточно низкую ключевую ставку, то есть дешевый кредитный ресурс, то объем средств в экономике - он просто… Предложение превысит спрос. Это приводит к абсолютно понятному конечному результату - это инфляция. Выбор стоит такой: либо высокая ключевая ставка, либо сдержанная инфляция. Федеральное правительство, Центробанк идут по пути, что инфляция на текущий момент имеет более отрицательный эффект для экономики, поэтому идем по пути сдержанной инфляции за счет повышения ставки Центрального банка, - рассказал Москаленко.

Чиновник отметил, что в ЦБ не дают обещаний о существенных изменениях ключевой ставки в 2025 году. Москаленко полагает, что нужно настраиваться на работу "в долгую" на год-полтора, а дальше "жизнь покажет".

Напомним, последнее заседание Центрального банка по вопросу изменения уровня ключевой ставки состоялось 14 февраля. Регулятор во второй раз принял сохранить ключевую на прежнем уровне в 21%. Тогда в ведомстве отметили, что инфляционное давление остается высоким. Эксперты полагают, что нынешняя ключевая ставка может сохраняться в течение всего года.

Константин Леньков / Кадр из трансляции правительства Петербурга