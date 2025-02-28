Директор ФГУП "СКТБ "Технолог"" Руденко задержан по делу о мошенничестве

Директора ФГУП "СКТБ "Технолог"" Дмитрия Руденко задержали в рамках расследования дела о хищениях и легализации денежных средств, об этом 28 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Руденко вменяют участие в девяти эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размере, а также в легализации денежных средств. По данным следствия, ущерб от его действий составил 44,4 млн рублей.

Обыски в домах 51-летнего директора прошли 25 февраля сразу в трёх регионах. Тогда его допросили, но отпустили в статусе свидетеля. Одновременно были задержаны главный бухгалтер и заместитель по финансам предприятия, а также глава ООО "Ультра Д", которое поставляло химическое сырьё и махровые полотенца. Позже их отправили под стражу по делу о хищении 16,1 млн рублей.

Следствие считает, что Руденко причастен к аналогичным махинациям, но с более крупными суммами.

ФГУП "СКТБ „Технолог"" находится в ведении Минобрнауки и занимается производством фармацевтических субстанций, продукции для ОПК и пиротехнических изделий.

Фото: ЗАКС.Ру