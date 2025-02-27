Суд арестовал экс-замдиректора ФГУП "Технолог" по делу о мошенничестве

Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу до 24 апреля экс-заместителя директора по экономике и финансам ФГУП "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Технолог"" Ирину Андрееву по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), об этом 27 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, с ноября 2015 года по май 2016 года она якобы использовала своё служебное положение и, злоупотребив доверием сотрудников Минобрнауки и высшего образования, похитила не менее 16,1 млн рублей, принадлежащих ФГУП. Её соучастниками считают главного бухгалтера Елену Калинину и Марину Шелуденко, возглавлявшую ликвидированное ООО "Ультра Д", которое поставляло химическое сырьё и махровые полотенца. В среду, 26 февраля, стало известно, что правоохранители задержали всех троих, а также провели обыск у директора компании Дмитрия Руденко 25 февраля.

В суде Андреева свою вину не признала. Также она просила более мягкую меру пресечения, но суд все равно отправил ее в СИЗО на два месяца.

Как пишет издание "Фонтанка.ру", ФГУП "Технолог" поставляло химическую продукцию для предприятий Министерства обороны. Ранее у Андреевой проводился обыск.

Обновление 21.27: В СИЗО до 24 апреля также суд отправил главного бухгалтера ФГУП "СКТБ Технолог" Елену Калинину, сообщила пресс-служба судов. Калинина, как и ее бывшая коллега, вину не признала.

Фото: ЗАКС.Ру