Беглов поздравил сотрудников ФСО с 65-летием службы охраны в СЗФО

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников Федеральной службы охраны с 65-летием создания Службы охраны по Северо-Западному федеральному округу, об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

В своём обращении он отметил мужество, профессионализм и чувство долга сотрудников ФСО, подчеркнув их вклад в обеспечение государственной безопасности и охрану стратегических объектов.

Беглов напомнил, что петербургское подразделение ФСО было создано 65 лет назад и с тех пор играет ключевую роль в защите руководителей страны и организации мероприятий на высшем уровне.

"Сотрудники ФСО с честью выполняют поставленные задачи по укреплению национальной безопасности, четкому и слаженному проведению важнейших мероприятий", – сказал Беглов.

Губернатор также выразил благодарность ветеранам службы и пожелал всем сотрудникам здоровья, оптимизма и успехов в дальнейшей работе.

Фото: ЗАКС.Ру