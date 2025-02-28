Минфин расширит полномочия ФТС в борьбе с экстремизмом

Минфин России разработал проект постановления правительства, предлагающий с 1 июня 2025 года наделить Федеральную таможенную службу (ФТС) полномочиями по противодействию финансированию экстремистской деятельности, об этом 28 февраля появилась информация на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту указывается, что закон, принятый в 2024 году, расширяет сферу действия антиотмывочного законодательства, включая в него вопросы борьбы с финансированием экстремизма.

В рамках этого закона уточняются полномочия Росфинмониторинга. Проект постановления предлагает дополнительно наделить службу функцией противодействия финансированию экстремистской деятельности. Новые меры вступят в силу с 1 июня 2025 года.

Напомним, что президент России Владимир Путин в конце декабря 2024 года утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в стране. В документе отмечается, что призывы к участию в несогласованных публичных мероприятиях являются одним из основных способов дестабилизации общественно-политической обстановки.

Фото: пресс-служба ФТС