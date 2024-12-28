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Новости 19:37

Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

фото ЗакС политика Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении новой стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов 28 декабря. Предыдущий документ действовал с 2020 года. 

Подписанный президентом документ насчитывает 40 страниц, на которых изложены 72 положения. Они определяют цели и задачи государственной политики в сфере противодействия экстремизму с учетом стоящих перед Россией вызовов и угроз. Также документ направлен на консолидацию усилий органов публичной власти и институтов гражданского общества. 

Так, в документе отмечается, что призывы к участию в несогласованных публичных мероприятиях, в частности, в акциях протеста - являются одним из основных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в России, отмечает агентство ТАСС. Еще в стратегии отмечается, что сейчас в России ежегодно правоохранительные органы выявляют свыше тысячи преступлений экстремистской направленности. 

За последние два дня президент Путин подписал несколько десятков документов. Среди них: закон о введении специальных счетов для иностранных агентов и положение об ужесточении наказания за участие в вооруженном мятеже. 

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля


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