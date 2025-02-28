В Петербурге в 2025 году жилье получат 450 семей ветеранов боевых действий

Власти Петербурга планируют в 2025 году предоставить жилье 450 семьям ветеранов боевых действий, об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Как уточнили в городском жилищном комитете, жилплощадью обеспечат всех ветеранов, стоящих на учете, а также тех, кто встанет в очередь до конца года. Программа распространяется и на семьи погибших участников боевых действий, независимо от территории, где они проходили службу.

В 2024 году жилье получили 446 семей. Власти подчеркивают, что поддержка ветеранов и создание комфортных жилищных условий для горожан остаются приоритетами городской политики.

Консультации по вопросам постановки на учет и предоставления жилья проводят специалисты Жилищного комитета, в том числе в Кризисном координационном центре на Социалистической улице.

Напомним, что в среду, 26 февраля, депутаты Законодательного собрания Петербурга в окончательном чтении приняли закон об оплате работ по установке окон за счет средств материнского капитала.

Фото: ЗАКС.Ру