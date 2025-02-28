Более 18 тысяч мероприятий по контролю за мигрантами было проведено с начала года

С начала 2025 года сотрудники МВД России провели более 18 тысяч мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства, об этом 28 февраля в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В рамках работы были организованы более тысячи проверок в Московском регионе и Петербурге. Зафиксировано более 2,5 тысяч случаев, когда иностранцы нарушили условия временного пребывания в России. Среди них 477 человек не прошли обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование. Кроме того, 607 иностранных граждан столкнулись с решением о депортации.

В МВД России напомнили, что до 30 апреля 2025 года у иностранных граждан, нарушивших режим пребывания, есть возможность урегулировать свое правовое положение.

Напомним, что Минфин хочет дать возможность разрешить иностранцам использовать один патент для трудоустройства в двух смежных регионах. Например, такое правило может затронуть Петербург и Ленинградскую область.

Фото: ЗАКС.Ру