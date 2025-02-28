Более 1 трлн рублей инвестировали в Ленобласть в 2024 году

Объем вложений в основной капитал Ленобласти достиг показателя в 1,1 трлн рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, это на треть больше, чем в область инвестировали за год до этого.

Как отметил Дрозденко, вложения поступают в различные сферы экономической деятельности. По его словам, в области активно развиваются обрабатывающие предприятия, химический комплекс, логистическая отрасль, а также сельскохозяйственная сфера.

"Важно, что совокупный показатель достигнут не за счет одной группы компаний или одной отрасли", - подчеркнул губернатор.

Дрозденко также отметил, что в истории региона еще никогда не было таких больших инвестиционных вложений. По его мнению, они послужат фундаментом для улучшения качества жизни населения.

Как отмечал ранее губернатор Петербурга Александр Беглов, в прошлом году в бюджет города поступило 4,4 млрд рублей от компаний-резидентов особой экономической зоны "Санкт-Петербург", а инвестиции в проекты составили более 21 млрд рублей.

фото: ЗАКС.Ру