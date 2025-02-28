Смольный допускает появление зарядок для электромобилей в жилых домах

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" 27 февраля заявил, что администрация города допускает появление зарядных станций для электроавтомобилей на территории жилых домов. Чиновник подчеркнул, что сейчас на более чем 2 млн автомобилей приходится менее 400 зарядных станций.

В Смольном полагают, что за счет средств бюджета или "Ленэнерго" обеспечить владельцев электромобилей инфраструктурой в достаточном объеме не получится, поэтому чиновники ведут переговоры о субсидировании с Минпромторгом. Также расширение сети зарядок планируется с помощью заинтересованного бизнеса.

- Есть технические нюансы. По собственникам земли, где это устанавливать. Когда вернемся и будем задавать этот вопрос по жилым домам - будем проводить общие собрания собственников. Тоже не простая история для нас, - сказал Москаленко.

Напомним, Петербург стал вторым регионом по числу автомобилей без двигателя внутреннего сгорания. Лидером по числу электромобилей остается Москва.

https://www.zaks.ru/new/archive/view/259475

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру