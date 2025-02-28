"Опричники" займутся молодежью Вологодчины

В Вологодской области появится некоммерческая организация "Опричники", сообщило 28 февраля РИА "Новости". Соответствующее постановление было подписано 26 февраля председателем правительства региона Александром Мордвиновым.

Согласно документу, целью организации является создание условий для духовного и физического развития молодежи, а также формирование у молодых людей системы нравственных ориентиров и общероссийской гражданской идентичностью. Заниматься духовным воспитанием молодежи "Опричники" будут с помощью культурных, общественных и спортивных мероприятий.

Министерство молодежной политики Вологодской области должно в срок до 31 марта утвердить устав "Опричников", назначить руководство и обеспечить государственную регистрацию организации. Контролировать процесс поручено министру молодежной политики региона Виталию Кобыльникову.

Отметим, что в конце января губернатор региона Георгий Филимонов анонсировал установку памятника царю Ивану Грозному в центре Вологды. Памятник должен появиться в городе не позднее августа 2025 года.

фото: Telegram-канал Георгия Филимонова