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Муниципал 17:15

Сотрудников МО "Московская застава" и МО "Звездное" наказали за игнорирование писем жителей

фото ЗакС политика Сотрудников МО "Московская застава" и МО "Звездное" наказали за игнорирование писем жителей

Работников местных администраций МО "Звездное" и МО "Московская застава" привлекли к административной ответственности за нарушение порядка работы с обращениями граждан, сообщили 28 февраля в пресс-службе прокуратуры. Муниципалам вынесли предупреждения и выписали штраф в размере 5 тысяч рублей. 

"Установлено, что должностными лицами ВМО МО Московская застава  и ВМО МО Звездное не обеспечено полное и своевременное рассмотрение обращений граждан. Прокуратура района возбудила дела об административном правонарушении. <...> После вмешательства прокуратуры нарушения устранены", - говорится в сообщении ведомства. 

Кто именно получил штраф, а кто предупреждение - в прокуратуре не уточнили. Согласно картотеке судов, с начала года десятки глав администраций петербургских муниципалитетов были привлечены к ответственности по этой статье.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Звездное
МО Московская застава




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