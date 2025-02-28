Сотрудников МО "Московская застава" и МО "Звездное" наказали за игнорирование писем жителей

Работников местных администраций МО "Звездное" и МО "Московская застава" привлекли к административной ответственности за нарушение порядка работы с обращениями граждан, сообщили 28 февраля в пресс-службе прокуратуры. Муниципалам вынесли предупреждения и выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.

"Установлено, что должностными лицами ВМО МО Московская застава и ВМО МО Звездное не обеспечено полное и своевременное рассмотрение обращений граждан. Прокуратура района возбудила дела об административном правонарушении. <...> После вмешательства прокуратуры нарушения устранены", - говорится в сообщении ведомства.

Кто именно получил штраф, а кто предупреждение - в прокуратуре не уточнили. Согласно картотеке судов, с начала года десятки глав администраций петербургских муниципалитетов были привлечены к ответственности по этой статье.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру