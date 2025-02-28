Депутат областного ЗакСа покинул фракцию "Единой России" из-за жены

Всеволожский депутат Заксобрания Ленобласти Александр Матвеев написал заявление о выходе из фракции "Единая Россия", сообщило 28 февраля 47news. По данным интернет-издания, причиной стало обращение в прокуратуру на жену Матвеева, направленное лидером фракции Олегом Петровым.

Жена депутата, Ольга Матвеева, баллотировалась в мундепы Всеволожского городского поселения в сентябре 2024 года, на выборах она одержала победу. По мнению Александра Матвеева, руководитель фракции Петров якобы "без основания" подал обращение в прокуратуру Ленобласти на его жену в предвыборный период, не уведомив об этом самого Матвеева. Получить комментарии депутата редакции 47news не удалось.

Примечательно, что родственники депутатов уже фигурировали в скандалах ранее. Избранный в сентябре 2024 года всеволожский мундеп Константин Легкодумов признался в октябре того же года в совершении поджога дома другого избранного всеволожского депутата Ирины Бритвиной. Бритвина является женой родного брата Александра Матвеева.

Отметим, что Александр Матвеев не первый раз покидает фракцию. По информации 47news, в прошлом созыве ЗакСа Ленобласти в 2019 году он уже выходил из объединения без объяснения причины.

Согласно регламенту областного парламента, депутаты могут свободно входить и выходить из фракций, а также образовывать новые объединения. Матвеев избрался по мажоритарной системе, так что выход из фракции не отразится на его мандате. Своего депутатского кресла он мог лишиться в случае, если бы он баллотировался по территориальной группе. В таком случае выход из фракции означал бы отказ от мандата.

фото: ЗАКС.Ру