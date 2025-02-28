Смольный показал список музеев, доступных по сертификату "Серебряный возраст"

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором приводится список учреждений культуры, где пожилые жители города смогут применить сертификат на бесплатное посещение в рамках программы "Серебряный возраст". Всего в перечень вошло 39 музеев и парков. Документ опубликован 28 февраля на сайте городской администрации.

Так, участники программы смогут бесплатно посетить 14 федеральных музеев: Эрмитаж, Русский музей, Российский этнографический музей, Всероссийский музей А.С. Пушкина, выставочный центр Росфото, Государственный музей политической истории России, музей при Российской Академии художеств, Центральный военно-морской музей, Военно-медицинский музей, Государственный музей истории религии и ледокол "Красин". Также за счет сертификата можно посетить парки в Петергофе, Царском Селе и Павловске.

Еще в перечень вошли 16 учреждений, подведомственных комитету по культуре. Исаакиевский собор, Манеж, Смольный, музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и другие. Кроме того, в списке девять площадок, которые находятся в ведении администраций районов Петербурга.

Напомним, парламент Петербурга принял закон о бесплатном посещении музеев для пенсионеров в начале февраля. Согласно новому положению Социального кодекса, мужчины и женщины в возрасте от 60 и 55 лет соответственно смогут оформить сертификат на 1,5 тысячи рублей для посещения музеев. "Баланс" карты будет пополняться ежегодно. Воспользоваться услугой смогут участники программы "Серебряный возраст".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру