Госдума планирует ввести штрафы за рекламу в незарегистрированных каналах

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что нижняя палата парламента планирует ввести штрафы за размещение рекламы в незарегистрированных Telegram-каналах, а также за репост публикаций из них, сообщило ТАСС 1 марта. Об этом Горелкин рассказал на встрече с участниками Высшей школы новых медиа.

"Со временем появится ответственность и для рекламодателей, которые на незарегистрированном Telegram-канале, где больше 10 тысяч подписчиков, размещают рекламу. За репост такого канала также будет штраф", - прокомментировал инициативу замглавы комитета Госдумы.

Он также подчеркнул, что данные меры рассчитаны на то, чтобы снизить объем денег, получаемый анонимными блогерами в интернете.

В ноябре 2024 года вступил в силу закон, обязывающий владельцев каналов, у который более 10 тысяч подписчиков, сообщать сведения о себе в Роскомнадзор для включения в перечень. Зарегистрировать канал или страницу в интернете можно через "Госуслуги". Владельцы каналов, не входящих в перечень РКН, не могут размещать в них рекламу и предложения по финансированию.

фото: ЗАКС.Ру