Вологодский вице-губернатор обжаловал арест по делу о взятке

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев обжаловал избранную ему меру пресечения по делу о взятке на 100 млн рублей, сообщило РИА Новости 1 марта со ссылкой на Басманный суд Москвы. Его заключили под стражу на срок 1 месяц и 29 суток.

По словам собеседника агентства, была зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании Алексееву меры пресечения в виде ареста. Вместе с Алексеевым под стражу был также заключен глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров, проходящий по делу в качестве второго подозреваемого. Мера пресечения была оглашена чиновникам 26 февраля.

Алексеев и Бочаров были задержаны в столице 25 февраля. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), следователи ГСУ СК уже возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до 15 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

По версии следствия, Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах могли потребовать у руководства лесопромышленного предприятия 100 млн рублей в обмен на использование лесных участков, участие в инвестиционных проектах и покровительство со стороны чиновников. Представители компании обратились в полицию, после чего якобы передали две части взятки на общую сумму 50 млн рублей под контролем правоохранительных органов. Во время передачи второй части Бочаров и Алексеев были задержаны.

фото: ЗАКС.Ру