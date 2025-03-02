Петербургский школьник пострадал из-за падения глыбы льда

В Петроградском районе Петербурга на 12-летнего школьника упала ледяная глыба, об этом 2 марта пишет 78.ru.

По данным издания, удар пришёлся на спину. Первоначально мальчик отделался шишкой, которую обрабатывали мазью, но спустя несколько дней на уроке он почувствовал резкую боль. Врачи диагностировали у него закрытый компрессионный перелом грудного позвонка, а также ушибы грудного и поясничного отделов позвоночника.

Уточняется, что ребенок занимается фигурным катанием, поэтому не исключено, что полученные повреждения могли усугубить старые травмы, связанные с занятиями спортом.

Напомним, что в конце января сотрудники петербургского Следственного комитета проводили обыски в нескольких районных администрациях из-за массовых травм от падения на гололеде и падения льда с крыш. Подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру