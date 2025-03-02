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Новости 10:47

ГД рассмотрит проект о компенсации за использование личной техники на работе

фото ЗакС политика ГД рассмотрит проект о компенсации за использование личной техники на работе

Депутат от ЛДПР глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, предусматривающий обязательные выплаты сотрудникам за использование личных устройств в рабочих целях, об этом 2 марта пишет ТАСС.

Согласно инициативе, работодатели будут обязаны прописывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации, если работа требует использования личного оборудования. Нилов отметил, что многие сотрудники несут дополнительные расходы на интернет, амортизацию устройств, покупку программного обеспечения и лицензий, что создает дополнительную финансовую нагрузку. 

Предложенные изменения, по словам депутата, должны привести к более справедливому регулированию трудовых отношений и защите прав сотрудников как в офисе, так и на удаленной работе.

Напомним, что депутат Ярослав Нилов предлагал разрешить альтернативную службу на оборонных предприятиях. По его мнению, такой подход поможет решить проблему нехватки кадров в отрасли.

Фото: ЗАКС.Ру


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