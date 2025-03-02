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Новости 12:18

Пожар на бывшем пивзаводе на Курляндской затопил склад гуманитарного центра

фото ЗакС политика Пожар на бывшем пивзаводе на Курляндской затопил склад гуманитарного центра

Во время тушения пожара в здании бывшей солодовни пивзавода "Степан Разин" пострадало помещение Центра гуманитарной помощи вынужденным переселенцам, об этом 1 марта рассказали в Telegram-канале организации.

Как уточняют в Центре, склад на Курляндской улице оказался затопленным и закопчённым. Хотя основной пункт выдачи переехал на Тюшина, на Курляндской продолжали храниться оптовые закупки и вещи для нуждающихся.

По словам сотрудников центра, в помещении на полу продолжает стоять вода, которая  стекает по стенам, а стойкий запах гари сохраняется в течение нескольких часов. Для ликвидации последствий затопления планируется использовать погружной насос. 

Напомним, что пожар в здании на Курляндской улице произошел вечером 28 февраля. В результате произошедшего погиб мужчина. По данным МЧС, площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Фото: Telegram-канал Центра гуманитарной помощи вынужденным переселенцам


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