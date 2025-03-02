В Госдуме назвали вопрос квадроберов неактуальным

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов заявил, что необходимости в разработке законопроекта о контроле над квадробингом нет, так как тема утратила актуальность, об этом 2 марта пишет ТАСС.

"Я, честно говоря, не вижу и не видел смысла говорить об этом. Можно сказать по-русски, все уже окстились и успокоились на эту тему", – сказал депутат.

По словам депутата, общество осознало, что квадробинг не является образом жизни детей. Майданов отметил, что переодевания и использование масок уместны в рамках праздников, но если дети продолжают воспринимать это как часть своей жизни, ответственность лежит на их родителях.

Напомним, что в октябре в Госдуме разрабатывался законопроект по регулированию квадробинга. Тогда депутат Денис Майданов заявлял, что изначально квадробинг мог казаться игрой, но со временем дети начали воспринимать его как образ жизни, что, по его мнению, стало проблемой.

Фото: ЗАКС.Ру