Полиция Петербурга задержала подозреваемого в ложном сообщении о преступлении

В Кировском районе Петербурга задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в заведомо ложном сообщении о готовящемся преступлении, об этом 2 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

По данным полиции, днем в субботу, 1 марта, неизвестный позвонил в дежурную часть и заявил, что намерен совершить незаконные действия на одном из объектов транспортной инфраструктуры. Правоохранители установили местоположение звонившего и задержали его на улице Танкиста Хрустицкого.

Как выяснилось, подозреваемый находился в состоянии опьянения. При нем не было предметов, представляющих угрозу для окружающих. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Напомним, что в начале февраля петербургский суд назначил три года условно мужчине по делу о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Горожанин в состоянии алкогольного опьянения позвонил правоохранителям и заявил, что собирается устроить взрыв в многоквартирном доме.

Фото: ЗАКС.Ру