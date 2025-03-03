"Единая Россия" планирует провести федеральный форум муниципальных депутатов

Партия "Единая Россия" собирается провести форум муниципальных депутатов на федеральном уровне, сообщило 3 марта ТАСС. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев на форуме мундепов Хабаровского края.

Он уточнил, что такие форумы уже проводятся на уровне субъектов. По мнению Якушева, на них депутаты должны определить основные проблемы региона, чтобы потом вынести их для поиска решений на всероссийском мероприятии. Секретарь генсовета партии также подчеркнул, что федеральный форум должен поспособствовать выстраиванию горизонтальных связей, которые облегчат поиск актуальных решений.

"Что касается форума муниципальных депутатов, мы такой форум федерального уровня планируем. Сейчас такие форумы должны пройти на уровне субъектов, на уровне субъектов должна быть поднята вся проблематика, чтоб потом мы ее там обсудили и приняли какие-то определенные решения", - сказал Якушев.

Он также подчеркнул, что "Единая Россия" является самой многочисленной партией в стране. Отметим, что по итогам выборов в Петербурге в 2024 году подавляющее большинство мест в муниципальных советах получили представители "Единой России". Им досталось 1 310 из 1 576 мандатов.

В конце 2024 года на съезде "Единой России" 2025 год был объявлен Годом муниципального депутата. Первый форум мундепов партии состоялся в Луганске в феврале 2025 года.

фото: ЗАКС.Ру