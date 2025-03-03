Зинчук предложил ограничить бывшим министрам выезд за рубеж

Бывших руководителей федеральных министерств следует временно ограничивать в праве выезда за границу, полагает депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Зинчук (КПРФ). Подготовленный им проект федеральной инициативы, касающейся этого, выложен на сайте городского парламента.

Инициатива вносит поправки в существующий закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Сейчас ограничения на выезд из страны установлены, в частности, для сенаторов и депутатов Госдумы или судей федеральных судов с доступом к совершенно секретным сведениям, для осужденных за совершение преступлений, банкротов, призывников и других категорий граждан. Зинчук предложил дополнить список бывшими руководителями министерств, их помощниками и советниками. Срок ограничений, по мысли депутата, должен составлять до пяти лет со дня увольнения.

В пояснительной записке Зинчук отмечает, что предложенная им мера обусловлена необходимостью сохранения сведений, составляющих государственную тайну, а также минимизацией угроз национальной безопасности. Он акцентирует внимание, что предлагаемые изменения затрагивают "исключительно узкий круг лиц, занимающих ключевые должности в федеральных министерствах".

"Выезд должностных лиц за границу непосредственно после увольнения может создавать условия для несанкционированного использования служебной информации, что способно нанести ущерб интересам Российской Федерации. Введение ограничительных мер в отношении данной категории граждан позволит обеспечить дополнительный контроль за сохранностью сведений, имеющих стратегическое значение для безопасности страны", — говорится в тексте пояснительной записки.

На прошлой неделе депутаты ЗакСа приняли проект федеральной инициативы об урегулировании правил размещения нестационарных торговых объектов. Проект касается ларьков, находящихся в частной собственности и расположенных поблизости от многоквартирных домов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру