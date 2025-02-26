ЗакС обратится в Госдуму с инициативой об ужесточении правил размещения ларьков

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 26 февраля приняли за основу проект федеральной законодательной инициативы об урегулировании правил размещения нестационарных торговых объектов. Проект закона затрагивает преимущественно киоски, которые расположены в непосредственной близости к многоквартирным домам и находятся на частной собственности, передает корреспондет ЗАКС.Ру.

Как пояснил с трибуны парламента один из авторов инициативы Валерий Гарнец, документ позволит привести в соответствие нестационарные торговые объекты, расположенные на территории многоквартирных домов и придомовых зонах. Подобные объекты расположены на частной собственности - на них не распространяются нормы, связанные с установленной администрацией схемой НТО. Предложенный законопроект предусматривает введение обязательства для владельцев киосков в части их внешнего вида и качества коммуникаций. Нынешние правила благоустройства, подчеркнул Гарнец, не работают.

Инициативой предлагается четыре нововведения: определить полномочия муниципалов в области регулирования торговой деятельности, установить, что размещение НТО на земельных участках независимо от формы собственности должно проходить в соответствии со схемой размещения таких объектов, закрепить в законе, что размещенный НТО, не включенный в схему размещения НТО, подлежит сносу на основании предписания органа местного самоуправления, на территории которых размещен нестационарный торговый объект. Также законопроектом предлагается закрепить, что внешний вид ларьков должен соответствовать правилам благоустройства на территории муниципального образования.

Гарнец отметил, что проект закона не вносит запрет на размещение торговых объектов на частной территории, а только регулирует порядок установки НТО.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на то, что в предложенной инициативе неточно определено понятие частной собственности. В частности, не уточняется - относятся ли ним все участки, принадлежащие частному лицу. Член фракции "Справедливая Россия - За правду" Михаил Амосов заявил, что у него на округе острее стоит проблема с торговыми объектами, расположенными на государственной земле. Также он заявил, что формально легальные ларьки были, по его мнению, бездумно включены в схему размещения НТО. Гарнец с ним согласился, однако отметил, что это уже другой вопрос.

Скептически к инициативе отнеслись во фракции "Новые люди". Лидер фракции Дмитрий Павлов поделился мнением, что подобный законопроект может негативно сказаться на предпринимателях. Его соратник Дмитрий Панов заявил, что законопроект, по его мнению, не самый актуальный, а сами ларьки - "ушли в прошлое". Наоборот, к существенным ограничениям призвал член фракции "Единая Россия" Константин Чебыкин. Он пожаловался на недобросовестных предпринимателей, которые размещают незаконные торговые объекты у метро "Приморская".

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру