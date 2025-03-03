Из Петербурга в Мариуполь отправился новый прямой автобус

Первый автобус межрегионального маршрута № 8552, соединяющий Петербург и Мариуполь, отправился сегодня с автовокзала Северной столицы, сообщил 3 марта вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем telegram-канале.

Рейсы нового маршрута будут отправляться в 9 утра по нечетным числам с автовокзала города, а длительность поездки составит почти 29 часов. По словам вице-губернатора, автобусы на данном маршруте оборудованы регулируемыми сиденьями, системой климат-контроля, розетками и USB-разъемами, а также холодильником.

По мнению Полякова, открытие нового маршрута повысит транспортную доступность новых регионов и укрепит связи между Петербургом и Мариуполем, являющимися городами-побратимами.

Напомним, что в конце февраля в Ленинградском зоопарке скончался тигр Зевс, подаренный Мариуполем. В Петербурге Зевс появился после рабочей поездки губернатора Александра Беглова на Донбасс, где он посетил Мариупольский зоопарк.

фото: Telegram-канал Кирилла Полякова