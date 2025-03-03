Глава Карелии поручил отозвать счета жителям региона за вывоз мусора

Губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков 3 марта объявил в своем Telegram-канале, что региональные власти займутся перерасчетом расходов жителей региона за вывоз твердых коммунальных отходов за прошлые годы. Как пояснил глава республики, некоторые граждане получили счета за вывоз ТКО, хотя эти услуги не фактически не оказывались.

"Это неприемлемо. Конечно, наводить порядок с мусором необходимо, но не за счет жителей и не таким способом. Поэтому сейчас Минприроды по моему поручению совместно с администрациями районов, главами поселений разбираются в ситуации, проведут анализ выставленных счетов КЭО во всех районах и округах", - написал Парфенчиков.

Чиновник ометил, что сейчас уже сложилась судебная практика, в результате которой счета за услуги по вывозу мусора пересчитываются в пользу жителей.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Карелия оказалась на 75-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру