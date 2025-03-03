К 2039 году сеть веломаршрутов в Петербурге может превисить 500 километров

Власти Петербурга планируют к 2039 году расширить велоинфраструктуру города, доведя общую протяженность веломаршрутов до более чем 500 километров, об этом 3 марта сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города со ссылкой на слова заместителя председателя ведомства Михаила Казакова.

По словам чиновника, велосипед в Петербурге перестал быть сезонным увлечением и стал частью городской жизни в любое время года, независимо от погоды, поэтому нужно увеличивать количество велодорожек.

В 2025 году в Петербурге собираются обустроить новые велодорожки на улице Типанова, а также на Комендантском проспекте. Кроме того, до 2027 года планируется строительство более 21 километра новых веломаршрутов в Московском, Приморском, Пушкинским, Василеостровском, Красносельском и Фрунзенском районах.

Напомним, что в России рассматривают возможность запрета движения электросамокатов по тротуарам с 2031 года. Минтранс в октябре 2024 года обсуждал изменения для средств индивидуальной мобильности, планируя создание инфраструктуры для самокатов в городах к этому сроку. В качестве альтернативы самокаты смогут двигаться по велодорожкам, а в их отсутствии – по проезжей части.

Фото: ЗАКС.Ру