Кремль открыл аккредитацию журналистов на мероприятия к 80-летию Победы

Пресс-служба Кремля объявила о начале аккредитации для освещения мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, об этом 3 марта стало известно на сайте www.may9.ru, на котором принимаются заявки.

Аккредитация доступна только для российских СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре. Представители зарубежных корпунктов в России должны указать данные о своей аккредитации в МИД РФ. Заявки принимаются до 17:00 31 марта. После этого срока заявки рассматриваться не будут. При этом не уточняется конкретный список мероприятий.

Также уточняется, что для различных СМИ установлены квоты: для печатных и электронных изданий, а также информационных агентств – по два корреспондента и фотокорреспондента. Телевизионные компании могут аккредитовать до семи человек, включая корреспондента, продюсера, операторов и звукооператоров. Радиокомпании вправе направить по два корреспондента.

Напомним, что к 80-летию Победы правительство России приняло решение о единовременных выплатах для почти 332 тысяч человек. Выплаты, которые составят более 23 млрд рублей, будут осуществлены автоматически, без необходимости подачи заявлений.

Фото: ЗАКС.Ру