Для доступности жилья инвалидов в Петербурге выделили 166,5 млн рублей

В 2025 году на приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах Петербурга выделено 166,5 млн рублей, об этом 3 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Эти средства будут направлены на реализацию мероприятий по улучшению доступности жилья. С 2018 по 2024 год в городе было проведено 174 таких мероприятия, включая установку пандусов, подъемных платформ, расширение дверных проемов и установку поручней.

Для выполнения работ на 50 объектах и разработки проектно-сметной документации по 35 объектам уже перераспределено 163,4 млн рублей между администрациями 13 районов.

Напомним, что власти Петербурга планируют в 2025 году предоставить жилье 450 семьям ветеранов боевых действий. Жилплощадью обеспечат всех ветеранов, стоящих на учете, а также тех, кто встанет в очередь до конца года. В 2024 году жилье получили 446 семей.

Фото: ЗАКС.Ру