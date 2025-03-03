Госдума обсудит законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям

На пленарном заседании Государственной Думы в первом чтении будет рассмотрен законопроект, предусматривающий штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним, об этом 3 марта сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента со ссылкой на слова председателя думы Вячеслава Володина.

По словам Володина, в ходе заседания депутаты обсудят ряд законопроектов, среди которых инициатива, направленная на установление ответственности за продажу безалкогольных тонизирующих напитков детям, в частности энергетиков.

Законопроект был внесен в декабре 2024 года группой депутатов. Согласно проекту, за розничную продажу энергетиков несовершеннолетним предусмотрены штрафы: для граждан – до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

Напомним, что в декабре 2024 года в Законодательное собрание Петербурга поступил проект запрета продажи энергетиков в образовательных, медицинских и спортивных организациях. Нарушителей предложено штрафовать. Инициативу разработали депутаты от "Единой России", КПРФ и СРЗП. С 2019 года в городе действует запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, а федеральный закон вступит в силу с марта 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру