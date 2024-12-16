В ЗакСе предложили штрафовать за торговлю энергетиками в школах и больницах

На рассмотрение Заксобрания поступил проект о запрете торговли энергетическими напитками в образовательных, медицинских, спортивных и иных организациях, следует из данных на сайте парламента Петербурга. В случае принятия инициативы нарушителей будут наказывать штрафами.

Авторами проекта выступили депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов, Елена Киселева, Константин Чебыкин и Денис Четырбок, а также Алексей Зинчук (КПРФ) и Александр Новиков (СРЗП). Парламентарии предлагают запретить торговлю энергетиками в помещениях организаций, занимающихся воспитанием, образованием и развитием детей и подростков, их отдыхом и социальной защитой, а также детско-юношескими культурой и искусством. Помимо этого, запрет планируется ввести в организациях здравоохранения и на территории физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.

Размер штрафов за торговлю энергетиками в неположенных местах составит от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

В Петербурге с 2019 года действует запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. На федеральном уровне аналогичный закон был принят минувшим летом, в силу он вступит с марта 2025 года. Теперь же в Думе планируют заняться рассмотрением проекта об установлении штрафов за продажу подобных напитков детям.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру