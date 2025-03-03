Школьники России встретят март песнями о весне и семье

В марте привычные звонки в школах заменят на мелодии, посвящённые любви, семье и весне, об этом 3 марта сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Среди выбранных для включения в школах песен – "Песенка мамонтёнка", "Мама – первое слово", "Из чего же сделаны наши мальчишки?", "Наши мамы", "Солнечный круг" и другие.

К 8 Марта Минпросвещения России подготовило видеопоздравление с участием сводного хора финалистов Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. Также школьникам предложат новый цикл программ телеканала Совета Федерации "Вместе-РФ" – "Великие женщины в истории России".

Проект "Музыка вместо звонков" действует с ноября 2024 года. В рамках этого проекта в школах вместо звонков звучат популярные и классические композиции. Ко Дню защитника Отечества в российских школах играли военно-патриотические песни, например, Флаг моего государства" Дениса Майданова, "За тебя, Родина-мать!" группы "Любэ" и так далее.

Фото: pxhere