Ленобласть увеличит поддержку приютов для животных

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил усилить поддержку приютов для безнадзорных животных, об этом 3 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.

По итогам аппаратного совещания региональные власти приняли решение вдвое увеличить субсидии и создать дополнительные центры временного содержания.

"Должен быть цивилизованный подход к безнадзорным животным. То, что мы поддерживаем приюты, создаем государственные центры содержания животных – это дает результат, это видно и по отзывам жителей, но здесь нам нужно работать и дальше более эффективно", – отметил Дрозденко.

В Ленинградской области сейчас действует 18 приютов и НКО, а также четыре центра временного содержания животных.

Напомним, что в Госдуму внесли законопроект о защите граждан от бездомных животных. Проект предполагает наделение региональных законодательных органов правом самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. После истечения срока, животное могут усыпить.

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