ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:20

Ленобласть увеличит поддержку приютов для животных

фото ЗакС политика Ленобласть увеличит поддержку приютов для животных

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил усилить поддержку приютов для безнадзорных животных, об этом 3 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.

По итогам аппаратного совещания региональные власти приняли решение вдвое увеличить субсидии и создать дополнительные центры временного содержания.

"Должен быть цивилизованный подход к безнадзорным животным. То, что мы поддерживаем приюты, создаем государственные центры содержания животных – это дает результат, это видно и по отзывам жителей, но здесь нам нужно работать и дальше более эффективно", – отметил Дрозденко.

В Ленинградской области сейчас действует 18 приютов и НКО, а также четыре центра временного содержания животных. 

Напомним, что в Госдуму внесли законопроект о защите граждан от бездомных животных. Проект предполагает наделение региональных законодательных органов правом самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. После истечения срока, животное могут усыпить.

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 марта
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама