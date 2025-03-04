Член СПЧ Меркачева надеется на помилование осужденных женщин к 8 Марта

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева рассчитывает, что к 8 Марта вновь состоится акт помилования осужденных женщин, однако признает, что пока нет явных признаков подготовки подобного решения, об этом 4 марта пишет ТАСС.

Меркачева подчеркнула, что длительные сроки заключения наносят серьезный ущерб женщинам, ослабляют их и разрушают семейные связи. По ее словам, бывшие заключенные нуждаются в реабилитации после освобождения. Она считает, что это веский аргумент для проявления милосердия.

В прошлом году в Международный женский день президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 женщин после обращения СПЧ. Тогда же Меркачева предложила сделать такую практику регулярной и помиловать всех женщин, впервые осужденных за ненасильственные преступления, а также матерей малолетних детей.

Напомним, что в конце декабря глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что нужно вести надзор за помилованными участниками спецоперации. Он отметил, что в первую очередь речь идет о людях, которые были привлечены по серьезным статьям, например, убийство или насилие.

Фото: ЗАКС.Ру