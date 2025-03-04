Цивилёв озаботился мерами безопасности для кондукторов в транспорте

Председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилёв направил запрос директору СПб ГКУ "Организатор перевозок" Денису Усанову, в котором попросил предоставить информацию о мерах безопасности для кондукторов, документ с обращением парламентарий опубликовал у себя в Telegram-канале 4 марта.

В документе депутат выражает обеспокоенность ростом числа нападений на сотрудников общественного транспорта и запрашивает информацию о действующих механизмах защиты.

В частности, Цивилёв интересуется, оснащены ли автобусы и трамваи системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и каналами связи с правоохранительными органами, а также какие дополнительные меры планируется внедрить.

Поводом для запроса стали недавние инциденты. Так, 3 марта на остановке "Кировский завод" пассажир распылил газовый баллончик в лицо кондуктору и скрылся. Ранее в областном Новогорелово мужчина вытолкал из автобуса и избил 72-летнюю женщину-кондуктора.

Фото: ЗАКС.Ру