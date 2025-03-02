В Ленобласти задержали подозреваемого в избиении контролёра автобуса

Полицейские Ломоносовского района Ленинградской области установили личность мужчины, причастного к нападению на контролёра автобуса в посёлке Новогорелово, об этом 2 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и ЛО.

Им оказался 30-летний местный житель, который уже находился под арестом по другому делу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ). Его задержали в четверг, 27 февраля.

Инцидент произошёл 20 февраля. В полицию поступило сообщение о 72-летней женщине, которая обратилась в больницу с травмами. По её словам, во время работы в автобусе маршрута № 195 на остановке на улице Современников один из пассажиров вытолкнул её из салона и избил.

Напомним, что в конце декабря серийному лжеконтролеру петербургский суд назначил 120 часов обязательных работ. Мужчина неоднократно притворялся контролером, чтобы обманывать горожан. Кроме этого, он также "играл роль" сотрудника Госавтоинспекции.

Фото: ЗАКС.Ру